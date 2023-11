"Solo umani", inaugurazione dell'esposizione di Gérard Auburgan

Dal 5 al 23 dicembre 2023 si apre la mostra Gérard Auburgan “Solo umani”.



Villaggio globale apre i suoi multiformi spazi creativi e polifunzionali, mostrando come, attraverso la promozione dell'arte e dell'artigianato, vengono recuperati luoghi altrimenti abbandonati e destinati al degrado. Dal 5 al 23 dicembre 2023 la celeberrima struttura dell’ex Mattatoio di Testaccio presenta un ulteriore esperimento come spazio espositivo a tutti gli effetti e vi propone l’esperienza artistica di Gérard Auburgan pittore francese autodidatta, già attivo nel mondo espositivo romano.



Le opere presentate raccontano le varie sfaccettature di una umanità catturata nella pasta cromatica delle tele di Auburgan, perché i volti e le figure emergono come un tutt’uno col colore, opponendo al piano bidimensionale della tela un tassello delle variopinte storie che popolano il mondo di personaggi ritratti dal pittore francese, ognuna secondo una propria distinta e sospesa sensibilità.



Laboratori e studi aperti, installazioni e la presentazione dell’archivio storico del centro sociale a cura di Alfonso Perrotta, accompagnano questo viaggio esplorativo nella pittura verace (e croccante!) di Gérard Auburgan e offrono lo spaccato e lo spiraglio da cui poter osservare l’attività pittorica di un pittore attivo tra Roma e Parigi.



"La creatività è contagiosa...trasmettetela!" seguendo questa massima di Einstein, Villaggio Globale si affianca all’attività culturale dell’Associazione Parigina Les Ateliers de Cribeau, ripercorrendo lo storico gemellaggio tra le due metropoli che esiste dal 1956 in virtù del fatto che “Solo Parigi è degna di

Roma, solo Roma è degna di Parigi”.



L'associazione culturale francese, dalla sua fondazione nel 2015 a Parigi, si è impegnata nella diffusione dell'Arte sotto tutte le sue forme: musica, teatro, letteratura, fotografia, arti grafiche, tessendo un legame sempre più forte fra la cultura italiana e quella francese. Proprio in questa particolare finalità dell'associazione si iscrive la creazione di una partnership con il Villaggio Globale, luogo di libera creazione e espressione culturale.