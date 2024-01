"Solo!", la mostra di Diego Vagnucci

Il 2024 di Art Sharing Roma si apre con la prima mostra in assoluto del giovanissimo Diego Vagnucci, scultore in materiale ceramico e artista neurodivergente, la cui opera vale in sé stessa, per la sua bellezza astratta, potente e brillante.

Dichiarare la natura della mente dell’artista – i più direbbero nello spettro autistico – è un atto di coraggio e una provocazione: sarà capace il pubblico di considerare il suo lavoro per quello che è?

Viviamo in un’epoca in cui mettiamo ogni artista sul lettino dello psicoanalista: “Cosa avrà voluto dire?”. I media alimentano le domande e i ragionamenti, costruendo sovrastrutture di informazioni che finiscono per impedirci di vedere l’opera in sé, rinnegando il diritto dell’artista a esprimersi, ma anche a mettere dei confini tra pubblico e privato.

Per Diego Vagnucci questi confini non esistono, perché la sua mente è un open space in cui tutto ha più o meno rilevanza secondo i suoi personalissimi e imperscrutabili parametri: per questo è ancora più esposto al giudizio del pubblico, che istintivamente tenderà a considerarlo per la sua divergenza.

Eppure, divergente è una bellissima parola: non diverso rispetto a una presunta normalità – semmai esistesse davvero una norma della psiche umana – ma un modo alternativo di intendere la vita, la visione, il rapporto tra sé stesso e il mondo.

«Solo!» non è semplicemente il titolo di questa prima mostra personale di Diego Vagnucci, ma è una rivendicazione di autonomia e di identità che l’artista afferma con forza attraverso le sue azioni e le sue parole. La serena attenzione nel lavoro, sorda alle inutili distrazioni, risulta quasi ipnotica vista dall’esterno: si ha la sensazione di assistere a un piccolo miracolo.

Tutto il suo non detto, l’inespresso, prende forma non in un racconto visivo, ma nella messa in opera dell’essere in sé, con tutti i grovigli che pian piano si dipanano in forme scultoree sempre più aperte. Opere astratte, che non imitano nulla di specifico, ma che nascono alla luce direttamente per quello che sono: una produzione urgente e copiosa che è espressione diretta della volontà dell’artista formata nella materia e nel colore.

La scienza spiega come mai le persone nello spettro autistico prediligano alcuni colori agli altri, come funziona la loro percezione, quali variabili fisiche e chimiche fanno sì che queste persone siano divergenti. Ma, come affermava Freud: “I poeti sono alleati preziosi […] essi sanno in genere una quantità di cose tra cielo e terra che il nostro sapere accademico neppure sospetta”.

E ancora: “La scienza non regge di fronte all’opera del poeta”. La scienza non può spiegare tutto, non può spiegare la poesia. Non può spiegare la potente bellezza del lavoro di Diego Vagnucci.



DIEGO VAGNUCCI

Classe 2001 vive e lavora a Roma.

Ha frequentato il Liceo Artistico "Giulio Carlo Argan" con indirizzo Design.

Il suo professore di design ha suggerito di iscriverlo alle Scuole d’Arte e Mestieri di Roma Capitale: nella Scuola d’Arti Ornamentali ha frequentato per due anni il corso di Ceramica (2020-2021 e 2021-2022), quindi è stato iscritto al corso di Modellazione scultorea nel 2022-23 e sta frequentando attualmente il secondo anno.