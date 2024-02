Dal 1 marzo al 7 marzo 2024 Medina Art Gallery presenta solo exhibit, di Victor Vergauwen a cura di Carmelita Brunetti presso la galleria di Via Angelo Poliziano 32-34.

L’evento di opening si terrà il giorno 1 marzo 2024 alle ore 18:00 a Via Angelo Poliziano 32-34 con la presentazione di Carmelita Brunetti

La danza dei colori nelle forme astratte di Victor Vergauwen.

L’esplorazione di Victor Vergauwen nel mondo dell’arte attuale è un viaggio infinito nel colore e nelle forme astratte. Egli riunisce tutte le sue esperienze culturali e le traspone sulla tela o sulla carta, utilizzando colori dalle nuance decise del giallo, rosso, verde, bianco, nero, arancione, blu senza mai creare sfumare o rendere ibrido il colore. La circolarità delle forme astratte prevale sui segni orizzontali di linee e puntini, regala in ogni singola opera un effetto ottico suggestivo che ricorda la linea soft, mai rigida dei dipinti degli artisti Fauve per poi sperimentare geometrie astratte dei cubisti.

Le opere esposte per la prima volta a Roma, nella sua grande mostra personale, curata dalla sottoscritta e allestita nella Medina Gallery, affermano la grande qualità e bellezza delle sue opere, ma soprattutto regalano all’osservatore la possibilità di evadere dalla realtà per rifugiarsi nei propri sogni o desideri. Le sue opere svolgono anche un’attività terapeutica e sociologica perché il gioco dei colori aiutano a sviluppare emozioni sinestetiche. Nell’osservare ogni singola opera riscopriamo un piacere nascosto o dimenticato dentro di noi, risvegliano la curiosità e la voglia di essere allegro che arriva all’improvviso…

The dance of colors in the abstract forms of Victor Vergauwen