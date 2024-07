COMUNICATO STAMPA

SOLO EXHIBIT VASYL NETSKO

“LAST HOPE”

Roma, 13-19 Settembre 2024

Dal 13 al 19 Settembre 2024 Medina Art Gallery presenta

SOLO EXHIBIT VASYL NETSKO

“LAST HOPE”

presso la galleria di Via Merulana, 220 |Roma

L’evento di opening si terrà il giorno 13 Settembre 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di Via Merulana, 220



"Sulle orme dei grandi maestri" è l'ultima serie di dipinti del pittore ucraino, Vasyl Netsko.

L'autore, rivolgendosi alle opere più famose e apprezzate della storia dell'arte, crea le loro interpretazioni contemporanee.

Come risultato di questo confronto, vengono create opere intriganti, che sorprendono il destinatario con un riferimento al tema ripreso nell'originale, oltre a sottolineare altri elementi chiave dell'originale, così come la trasformazione dei motivi in esso contenuti, passando attraverso le emozioni e le esperienze personali dell'artista.

Il pezzo di apertura della serie, ispirato al "The Kiss" di Klimt, anche se pieno di oro e fiori, è innocente e affascinante nel suo messaggio. Un ritratto equestre di Napoleone, basato sulla rappresentazione idealizzata di J.L. David - si riferisce ai giochi di guerra dell'infanzia, e "Harmony of Chaos" raggiunge il subconscio molto più profondo della "Frenzy of Elation" una volta scandalosa. L'affascinante "Illusion of Solace" rivela il complicato rapporto degli amanti, usando i personaggi di Waterhouse, mentre "Masquerade" ti sedurrà con la sua combinazione dell'essenza del carnevale e del ritratto più famoso al mondo...

Quando si crea questa serie, l'intenzione dell'autore è sia di reinterpretare vecchie opere, ma anche di incoraggiarci a rivolgersi a loro e ascoltare le loro storie.





In breve:

Titolo Mostra: SOLO EXHIBIT VASYL NETSKO “LAST HOPE”

Opening Mostra: venerdì 13 Settembre 2024 ore 18.00

Durata Mostra: dal 13 al 19 Settembre 2024

Luogo: Medina Art Gallery | Via Merulana, 220 |Roma

Contatti Medina Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com -Tel. +39 06 960 30 764

Social: facebook.com / medinaroma.arte / Instagram.com / medinaroma.arte



Orario apertura: tutti i giorni 10:00-13:00 e 15:00-19:00