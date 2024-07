Solo Exhibit of Youngryeo Jo, la mostra

Solo Exhibit of Youngryeo Jo and The Art Exhibition of Korean Artists curated by Jami Seong

Roma, dal 26 Luglio al 1 Agosto 2024

Dal 26 Luglio al 1 Agosto 2024 Medina Art Gallery presenta

Solo Exhibit of Youngryeo Jo a cura di Jami Seongat presso la galleria di Via A.Poliziano, 36 | Roma

The Art Exhibition of Korean Artists a cura di Jami Seong presso la galleria di Via A.Poliziano, 32-34 | Roma

L’evento di opening si terrà il 26 Luglio 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di Via A.Poliziano 32-34, 36 Roma



SOLO EXHIBIT OF YOUNGRYEO JO

Nota dell’artista (26.07.2024)

Il soggetto delle mie opere è il cavallo. Le sensibilità spesso si acquisiscono attraverso esperienze reali.

Le emozioni sono concentrate tutte nei cavalli che donano speranza, coraggio ed energia, precedute da un veloce disegno, per esprimere un sentimento momentaneo. I miei cavalli nascono da pennellate potenti di colori vivaci.

Mentre la tela bianca si riempie di varie storie, sperimento numerose variabili e alla fine realizzo che il risolutore sono io stessa. Sembra che quindi che io sia più umile nello spazio in cui sono esposte le mie opere. Felice solo di poter disegnare, creo cavalli a modo mio, amando i cavalli.



"Cari visitatori sono lieta di annunciare la mostra di 65 opere di 45 artisti coreani questa estate presso la Medina Art Gallery, situata di fronte al Colosseo a Roma, Italia. Questa mostra mira ad esibire la diversità e la profondità dell’arte contemporanea al pubblico europeo e a favorire lo scambio culturale. Attraverso l’originalità e la passione artistica dei talentuosi artisti coreani si avrà l’opportunità di sperimentare il presente e il futuro dell’arte coreana. Ogni pezzo riflette l’individualità e le prospettive uniche degli artisti, presentando una miscela armoniosa del ricco patrimonio culturale coreano e della sensibilità moderna".



In breve:

Titolo Mostra: Solo Exhibit of Youngryeo Jo and The Art Exhibition of Korean Artists curated by Jami Seong

Opening Mostra: venerdì 26 Luglio 2024 alle ore 18:00

Durata Mostra: dal 26 Luglio al 1 Agosto 2024