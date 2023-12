Solidalinsieme, concerto di Natale nella Basilica di Sant’ Eugenio

#Solidalinsieme è il tema del concerto di Natale che si terrà il 19 dicembre nella Basilica di Sant’Eugenio in Roma, in viale delle Belle Arti, 10, alle ore 19.30, con la Banda musicale della Marina Militare diretto dal C.V. Antonio Barbagallo e il Coro dell’Aventino diretto dal m Fabio Avolio.

L’evento nasce da un’idea del direttore artistico Paolo Peroso, che da oltre 10 anni collabora con le Bande musicali Militari Italiane. “Quest’anno ho scelto - ha dichiarato il direttore Peroso - di dedicare il Concerto alla solidarietà perché sono convinto che piccoli gesti giornalieri, donare, senza chiedere nulla in cambio, possano essere la parte più vera delle persone e di un Paese che crede nella reciprocità, fondamentale per il benessere di un’intera comunità. Mai come quest’anno è importante essere uniti ed unire con un filo virtuale chi come noi continua ad accendere la Luce del Natale.”

Il concerto è gratuito ingresso libero con circa 500 posti fino ad esaurimento.