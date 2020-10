Solara Garden inaugura la XVIII Edizione del Villaggio di Natale

L’atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa va in scena nella Capitale con la XVIII Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara Garden Center.

Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo.

L’allestimento, visitabile da Ottobre fino a Gennaio all’interno della struttura del Garden romano, è suddiviso in aree tematiche studiate per le esigenze di grandi e piccini.

Si parte entrando in un tipico paesaggio di montagna dove l’azzurro del cielo e il bianco della neve si fondono con i toni caldi del legno e del fuoco di un bel camino acceso; si cammina tra arredi country e sfere decorative dai colori vibranti; ci si immerge nell’incanto dei doni della Natura, dove il verde ha nella delicatezza del rosa il suo contrappunto; si resta catturati dalla luminosità delle stelle e dalla tipica atmosfera dei loft newyorkesi; si è avvolti nelle voluttuose e ridondanti atmosfere Rococò per poi concludere abbracciando il lato più ludico e ‘caramelloso’ del Natale.

Punti di forza dell’allestimento sono il fantastico Lemax Village (Solara Garden vanta lo store in store Lemax più grande del territorio romano-laziale) e l’area dedicata al brand americano Kurt Adler con un “negozio nel negozio” zeppo di articoli esclusivi.

Chiude il percorso la sezione dedicata agli alberi artificiali, al presepe e alle luci.

Si tratta di una shopping-experience innovativa che accompagna i clienti in un viaggio fatto in tutta sicurezza, dove le norme anti-Covid sono rigorosamente rispettate con obbligo di utilizzo di mascherine e distanziamento. La domenica, poi, per contingentare gli ingressi ed attirare solo un pubblico realmente interessato, viene applicato un prezzo di 2 euro come biglietto di entrata che verrà stornato sugli acquisti finali. Bambini e ragazzi fino a 15 anni e possessori di tessera “Solara Garden” possono entrare gratuitamente.

Il Villaggio di Natale è all’interno del Solara Garden Center, in Via di Macchia Saponara 247/249 a Roma. È aperto tutti i giorni: Lun/Sabato 8:30/19:30; Domenica 9-19.