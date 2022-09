Torna il tradizionale Villaggio di Natale di Solara Garden nella Capitale

L'atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa arriva già a Ottobre nella Capitale con il Villaggio di Natale di Solara, quest'anno in largo anticipo per festeggiare i suoi 25 anni di attività.

Un progetto unico che dal 1997 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo più bello dell'anno con luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo.

L’allestimento, visitabile da Ottobre a Gennaio all’interno di una struttura totalmente dedicata al settore natalizio, è suddiviso quest’anno in dieci aree tematiche diverse per colori e stile.

Entrando ci troviamo nella casa di pan di zenzero e del bastoncino di zucchero americano, dal quale si passa poi alla via delle rose, tema consolidato del natale, che ci accompagna all’interno della baita di legno che ci scalda con i suoi toni avvolgenti. Subito dopo ci catapultiamo in un’atmosfera ghiacciata fatta di orsi polari e cristalli di ghiaccio. Ma è il volo verso il classico Natale dove imperano i toni inglesi e scozzesi che portano calore nelle nostre case. I nostri innumerevoli schiaccianoci in tutti i loro colori sono alla guardia di questo negozio incantato che come in una favola ogni anno si trasforma per stupire il suo pubblico.

In un villaggio di natale non può di certo mancare l’arte del presepe. Abbiamo il Lemax village più grande del territorio romano-laziale che attira tutti gli anni migliaia di persone, collezionisti e non, che vogliono cimentarsi nella costruzione di un vero e proprio villaggio di natale in miniatura. Abbiamo poi un'area dedicata al brand americano Kurt Adler che è un “negozio nel negozio” e ci fa immergere nel mondo Disney e Coca-Cola e quest'anno una grande novità: l'angolo dedicato alle teenagers.

La nostra Pineta è pronta per stupirvi con tutta la varietà di alberi verdi ed innevati, con tantissimi tipi di luminarie in un'esposizione che si snoda su una superficie di oltre 4000 mq al coperto.

Oltre al villaggio, tante iniziative non potevano mancare anche al di fuori del negozio. Un treno a tema natalizio collegherà il grande parcheggio, all’interno dell’ex cinema drive-in, all’entrata di Casal Palocco, (dove si trova anche la nuova struttura del Solara garden center) che nei week end ospiterà un mercatino dai sapori natalizi. Un’esperienza unica per raggiungere quel piccolo angolo di mondo dove ancora è possibile sognare.

L'ingresso è gratuito. Ampio parcheggio, coperto e scoperto, anche davanti al negozio. Il Villaggio di Natale è in Via di Macchia Saponara 247/249 a Roma. È aperto tutti i giorni: Lun/Sabato dalle 9:00 alle 20:00. Domenica 9:00 – 20:00