Soile Yli-Mäyry: un viaggio nell'espressione artistica

Dal 10 al 16 novembre 2023 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Soile Yli-Mäyry, a cura di Francesca Romana Lobianco, nella galleria di Via Angelo Poliziano 32-34 a Roma. L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 10 novembre alle ore 18:00.



Soile Yli-Mäyry è una pittrice finlandese che affonda le radici della sua arte nell'espressione delle emozioni attraverso opere astratte dai colori vivaci e accesi. La sua mostra si concentra sulla presentazione di quadri dalle spatolate sottili, linee di colore e una tecnica mista che conferisce alle sue tele una profondità tridimensionale.



Soile nasce, vive e lavora a Kuortane, in Finlandia, ma durante l'inverno, quando le temperature diventano polari, espone le sue opere all'estero. Sebbene Soile non ami parlare della sua vita privata, è importante sottolineare che il contesto familiare ha avuto un ruolo significativo nella sua crescita come artista. Cresciuta in una famiglia numerosa, Soile ha vissuto con genitori sordomuti, dove il linguaggio dei segni era la norma. Questa esperienza ha impresso in lei l'importanza dei segni, che si riflettono nelle sue opere. La sua relazione con il padre, per il quale ha agito come interprete, ha svolto un ruolo chiave nel suo percorso.



Fin dalla giovane età, l’artista ha sempre manifestato una chiara passione per il disegno e l'arte. Dipingeva i suoi primi quadri in un rifugio antiatomico senza finestre, esprimendo ciò che non poteva vedere con i colori sulla tela. Il punto di svolta nella sua vita e carriera artistica è arrivato quando ha scoperto casualmente un quadro di Kokoschka, un momento di ispirazione che l'ha spinta a viaggiare a Vienna per studiare l’arte. Soile ha iniziato questo viaggio a soli 18 anni, una decisione che avrebbe cambiato il corso della sua vita e che ha dimostrato l'importanza di credere in se stessi e perseverare nelle proprie passioni.



Nel suo lavoro, Soile Yli-Mäyry si ispira a Beuys, un artista che ha creato una propria teoria artistica e ha influenzato molti campi. La sua arte affronta temi come il sogno, la forza della natura, la freneticità del tempo moderno e l'alienazione causata dalla tecnologia.



Soile attraverso le sue opere cattura la "fragilità umana", cercando di superare le divisioni e i pregiudizi. L’ esposizione, dunque, promette un'immersione nel mondo dell’artista, fatto di colori vivaci e astrazioni che invitano il pubblico a esplorare la complessità dell'umanità e la sua relazione con la natura in un mondo sempre più urbanizzato.



In breve

Titolo Mostra: Soile Yli-Mäyry: Un Viaggio nell'Espressione Artistica

Opening Mostra: venerdì 10 novembre alle ore 18:00

Durata Mostra: dal 10 al 16 novembre 2023