"Sogno di una notte di mezza estate" al Teatro Ghione

Al Teatro Ghione di Roma, da giovedì 21 a domenica 24 marzo, arriva "Sogno di una notte di mezza estate", di William Shakespeare, regia Valentina Cognatti, con, Serena Borelli, Alessandro Moser, Cristiano Arsì, Andrea Carpiceci, Gabriel Durastanti, Martina Grandin, Eleonora Mancini, Luca Morciano, Michelangelo Raponi, Alice Staccioli.

“Siamo sicuri di essere svegli? A me sembra di sognare…” Lo spettacolo è un racconto in grado di catturare l'immaginazione degli spettatori di tutte le età. Ambientato nel bosco di Atene, è un viaggio attraverso le vicende di uomini, donne e folletti che si perdono e si ritrovano in mezzo a mille avventure. Nel corso della storia, si celebra l'amore in tutte le sue forme e si esplora il potere dei sogni e della fantasia.

Gli spettatori vengono trasportati in un mondo dove il confine tra realtà e magia si sfuma, mescolati in una miscela coinvolgente e suggestiva.