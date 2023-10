Nella splendida cornice del Teatro Anfitrione (via San Saba 24, quartiere Aventino, a pochi metri dalla fermata della Metro Piramide), da martedì 7 a lunedì 13 novembre, siamo lieti di presentare lo spettacolo 'Sogno di una notte di mezza estate' di W. Shakespeare, in una versione frizzante, energica e ricca di colpi di scena interpretata da una Compagnia di ben 17 artisti, tra attori e musicisti e con musiche dal vivo. Lo spettacolo sarà replicato la mattina (per le scuole) e la sera (per chi ama il Teatro ed i capolavori del Bardo).



Inoltre si specifica che lo spettacolo è aperto a tutti: piccoli, ragazzi, grandi, CRAL, APS, Centri Culturali, amanti del teatro e dello spettacolo dal vivo.



Le repliche dello spettacolo si svolgeranno SIA DI MATTINA (alle 10.30) CHE DI SERA (alle 21.00, l’unica pomeridiana sarà domenica 12 alle 17.30).



Il costo è di 16 euro

Per le SCUOLE, CRAL, APS e Centri culturali vari il costo è di € 9,00.



