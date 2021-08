Mostra "Sogno Blu" di Mauro Rubini

Sabato 4 settembre 2021 alle ore 17:00 presso lo spazio espositivo Spazio I.DE.A. in via Gaetano Casati 27. L’evento, organizzato da RBN arte, sarà visitabile fino a sabato 11 settembre, dalle 17:00 alle 19:00.



In questa mostra viene svelata con estrema delicatezza, l’inesauribile curiosità dello spirito di ricerca dell’architetto ed artista Mauro Rubini. Le opere proposte sono spesso astratte, racchiudono emozioni viscerali, le suggestioni della natura e di luoghi spesso sognati o vissuti nell’infanzia. Tra i colori il blu intenso, profondo, metallico è quello preferito dall’artista che ama riprodurlo su cose e oggetti. Il legno è utilizzato per quasi tutte le opere.

Ricorrente nei lavori esposti è il richiamo all’arte musiva nella declinazione contemporanea, cioè prediligendo i contrasti di spessori e le superfici vibrate per raggiungere l’equilibrio e la limpidezza d’insieme che, come dice l’artista, “…erano nella mia mente già prima di cominciare”.







INFORMAZIONI GENERALI



Organizzazione:

RBN arte



Sede:

Spazio I.DE.A.

Via Gaetano Casati n°27 – Roma



Quando:

Dal 4 al 11 settembre 2021



Orario di apertura al pubblico:

Dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 19.00

E’ gradita la prenotazione per il rispetto delle norme anti covid

Ingresso libero



Contatti:



Gallery



mail rbn.arte@gmail.commobile 340 5434397

