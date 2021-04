Soft Trekking fra le rovine e memorie dell’antica Roma

Soft Trekking fra le rovine e le memorie dell’antica Roma.

Passeggiata culturale (a passo spedito) alla Scoperta delle Meraviglie della Roma Classica dal Foro Boario, luogo legato alla Nascita di Roma al Campidoglio e Fori Imperiali, luoghi legati alla sua potenza e crescita socio-culturale.

Il soft trekking permette di visitare la città facendo attività motoria, per accrescere il benessere psicofisico di ognuno di noi, e approfondire la conoscenza della nostra città visitando luoghi noti e meno noti, e scoprendo il fascino della storia nascosta fra le pietre di antichi edifici, templi, archi trionfali, e resti del nostro passato. Un evento di estremo fascino a cui non potete mancare.



INFO

- Accoglienza e registrazioni dalle h 15:00: in Via del Velabro 19 (davanti all'ingresso della chiesa di San Giorgio al Velabro).

La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.

-Durata: circa 2 ore.



COSTO

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite durante la stessa settimana



PRENOTAZIONI: via mail a rome4ucristianaberto@gmail.com oppure con un SMS al 3315632913.

INDICANDO: data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

Gallery