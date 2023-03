Il prossimo 14 marzo è previsto un repentino cambio climatico, la serata si farà addirittura rovente nella Capitale…

Torna acclamato da tutti, uomini e donne, il martedì più cool di Roma, al Jerò di Ponte Milvio, il “So Crazy Show” della vulcanica Holly’s Good, nella triplice veste di coreografa, producer e performer, unica showgirl italiana incoronata con il titolo di “Most Classic” agli Oscar del Burlesque a Las Vegas.

In questo Marzo pazzerello lo show adotta una nuova artista che infiammerà, nel senso fisico e letterale del termine la serata!

Un corpo di ballo tutto al femminile, e uno show internazionale di burlesque, cosa volere di più? Che sia una cena di coppia, un'uscita tra amiche/i o un’occasione speciale quale miglior modo per trascorrere una serata se non con un dinner show esclusivo che si concluderà con un trascinante dj-set, dove è assolutamente impossibile rimanere seduti.

Il So Crazy Show, nasce da un format esclusivo di Holly’s Good ed è un live show in continua mutazione, complici le Goodgirls, un corpo di ballo di professioniste, assolutamente all’avanguardia che si esibirà anche in nuovissime coreografie American Style inedite, come vere e proprie cheerleaders a bordocampo di un partita di football americano.

Poi giochi di luce, fuoco, esibizioni aeree tra catene e leggerezza, in un turbine di forza, energia e femminilità estrema, il tutto accompagnato da ottima musica e performance canore, sempre al femminile.

Per la prima volta in Italia, Holly’s Good si esibirà con i suoi ventagli di piume di fagiano giganti, più di 200 piume da 150 cm si muoveranno dolcemente regalandovi uno spettacolo unico.

Non aspettate il weekend per godervi una serata unica!

So Crazy Show

Martedì 14 marzo 2023, dalle 21.30

Jerò Via Torrita Tiberina, 22 – Roma (Ponte Milvio)

Per info e prenotazioni: 0639720966