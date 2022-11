"So crazy show" al Jerò di Roma con la biondissima showgirl Holly’s Good

Dopo il sold out dello scorso 18 ottobre, torna al Jerò di Ponte Milvio a Roma, il prossimo 15 novembre, “So Crazy Show” lo spettacolo della vulcanica e biondissima showgirl Holly’s Good, performer di fama mondiale di ritorno da un tour internazionale che l’ha vista protagonista sui palchi di Cracovia, Barcellona, Londra, Svizzera e a Parigi e che, a breve, la porterà in Arabia Saudita.

Un dinner show site-specific, tutto al femminile, realizzato, pensato e coreografato per il palco del locale, per far rivivere al pubblico partecipante le atmosfere dei più grandi locali italiani e stranieri, con un pizzico di Crazy Horse ma anche di Salone Margherita.

Un corpo di ballo di splendide professioniste le Good Girls che si esibiranno in numeri singoli e d’ensamble, tra lustrini, piume e paillettes, dove tutto può essere utilizzato e tutto può fare spettacolo: dagli sgabelli del bar, alle sbarre per la danza classica sul palco, fino ad arrivare a un numero “in sospensione aerea”.

Classe, eleganza e, soprattutto una professionalità fuori dal comune contraddistinguono lo spettacolo dove Holly’s Good, al secolo la capitolina Daisy Ciotti è la direttrice artistica e coreografa, oltre ad essere la splendida performer del numero di chiusura di burlesque.

Un percorso artistico che ha visto la ballerina classica e moderna diplomata al Royal Ballet di Londra nel 2008, vincere, per la prima volta nella storia, il titolo di Most Classic al Burlesque Hall of Fame di Las Vegas, al suo esordio come performer.

Uno spettacolo tutto da vivere e da “gustare”, accompagnato dalle prelibatezze, che strizzano l’occhio alla cucina iberica, del rinomato locale romano.

So Crazy Show

Martedì 15 novembre ore 21.00

Jerò – Via Torrita Tiberina, 22 Roma (Ponte Milvio)



Photo Credits: Holly’s Good portrait Ricardo Del Bene, photo show Andrea Cavoli