So Crazy Show il dinner show è XXL

Fervono i preparativi per il So Crazy Show, che per questo martedì 28 marzo si presenta come un evento unico, internazionale, una notte straordinaria al Jerò Restaurant di Roma.

Un dinner show in formato XXL quello creato, orchestrato e coreografato dalla vulcanica Holly’s Good, che ha deciso per questa serata di inizio primavera di lasciare i suoi ospiti letteralmente a bocca aperta. Sul palco del blasonato locale a Ponte Milvio tre ospiti internazionali affiancheranno il collaudatissimo corpo di ballo delle Good Girls, insieme alla sua biondissima capitana, che ha creato un live show indimenticabile!

La prima guest star della serata è Morena Martini, artista conosciuta per il suo vasto curriculum artistico, voce soul/blues italiana che ha ereditato dalla madre anch’essa cantante soul sudafricana. A soli 13 anni vince il premio dedicato alla memoria di Mia Martini. Nella televisione italiana l’esordio con Pippo Baudo, poi “Amici” alla corte di Maria De Filippi, nel 2004, poi Giorgio Panariello e “Mezzogiorno in Famiglia” su Rai2. Calca il palcoscenico dell’Auditorium di Roma, realizza il suo primo progetto discografico a Parigi. Nel 2015 Ibiza la incorona protagonista musicale d’eccellenza dell’isola, nei locali cult come l’Ushuaìa, il Pacha e l’Hard Rock Hotel.

Nel 2019 il rientro a Milano, che coincide con la pubblicazione di 2 album: un’opera musicale che mescola orchestra e rap, insieme ad artisti come Clementino ed il secondo vede la sua voce affiancata a grandi nomi come Max Gazzè, Mario Biondi, Michele Zarrillo e molti altri. Direttamente da Madrid la seconda ospite: Giada Ottaviani, un’artista che sfida le leggi della fisica e ci insegna letteralmente a volare. Insegnante di danza, flessibilità, pole dance e cerchio aereo in Spagna, ha lavorato in numerosi teatri, per musical e spettacoli di cabaret. Il suo fiore all’occhiello è “l’hair hanging”, ovvero la sospensione aerea soltanto con un gancio sui capelli dell’artista, poche sono le performer che utilizzano quest’arte circense.

Terza ospite, una vera Regina del burlesque mondiale, che non spoileriamo perché sarà una grande sorpresa ed un regalo inestimabile per pubblico ed appassionati: un mix esotico, una classe innata, tanto glamour ed allure. Uno spettacolo per gli occhi che non dimenticherete facilmente!

Tocco finale le splendide coreografie delle Good Girls che, per l’occasione interpreteranno le coreografie più iconiche, spaziando dal classico al contemporaneo, che ha reso celebre la Golden Age, con chilometri di piume, una pioggia di cristalli Swarovski e sorrisi smaglianti per regalarvi una serata unica.