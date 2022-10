So Crazy Show: Holly’s Good debutta al Jerò

Una serata unica nel suo genere quella del 18 ottobre al Jerò di Roma, un dinner show esclusivo, tutto al femminile, nel cuore di Ponte Milvio, dove debutterà il nuovo show della vulcanica showgirl Holly’s Good, il suo “So Crazy Show".

Uno show pensato ad hoc per il locale che rimanda ai fasti ed alle atmosfere sia del Crazy Horse di Parigi, che del Salone Margherita di Roma, dove Holly’s Good è stata presenza fissa nel cartellone degli spettacoli.

Nella location, progettata dall’architetto Gabriele Grasso, dove gli spazi sono intimi ma nello stesso tempo coinvolgenti, dove si percorrono nuove strade di sapore, reinventando e creando associazioni tra cibo ed elementi naturali, il corpo di ballo delle Good Girls e la stessa Holly’s Good, daranno vita ad uno spettacolo unico nel suo genere, dove alta scuola, tecnica e professionismo saranno i capisaldi.

La direzione artistica dello show così come tutte le coreografie saranno curate dalla biondissima showgirl, performer conclamata a livello mondiale per aver vinto, unica italiana in assoluto, il titolo di Most Classic al Burlesque Hall of Fame di Las Vegas.

Dal suo percorso di ballerina classica e moderna diplomata al Royal Ballet di Londra nel 2008, Holly’s Good, al secolo Daisy Ciotti, ha dato vita, proprio a Roma, alla prima Italian Showgirl Academy, avvalendosi di professionisti che formano il suo strepitoso corpo di ballo: le Good Girls.

Al Jerò le Good Girls, complici gli abiti sfavillanti e le chirurgiche coreografie intratterranno il pubblico presente fino al gran finale che sarà affidato proprio ad Holly’s Good, con un numero di alta scuola di Burlesque, ma non vogliamo spoilerare nulla in anticipo.

La showgirl è impegnata in un tour che la vedrà protagonista, prima di Roma, a Cracovia, poi a seguire Barcellona, Londra, Svizzera, Parigi, fino ad approdare in Arabia Saudita.

In Italia, invece, Holly’s Good sarà protagonista, tutti i sabati a Milano al rinomato ed esclusivo locale RedRoom, per delle live performer mozzafiato.

Un one night show quello del 18 ottobre tutto da vedere e da assaporare insieme alla prelibatezze che strizzano l’occhio al mondo culinario spagnolo del rinomato locale romano.

So Crazy Show

Martedì 18 ottobre

Jerò – Via Torrita Tiberina, 22 Roma (Ponte Milvio)