So Crazy Show di Holly's Good al Jerò

La vulcanica showgirl Holly’s Good torna il prossimo 13 dicembre sul palco del Jerò di Ponte Milvio a Roma, con il suo “So Crazy Show”, ultimo appuntamento del 2022, che riserverà una sorpresa a tutti i presenti.

Un terzo appuntamento per il dinner show più cool della Capitale, che sarà, come ormai ci ha abituato la biondissima Holly’s Good e la sua crew di professioniste le “Good Girls”, mai uguale e sempre con un guizzo di genialità e di innovazione, che solo delle professioniste del settore possono mettere in scena.

Strizzando l’occhio al Crazy Horse, ma anche alla danza classica e alla più acrobatica danza aerea, lo spettacolo è un susseguirsi ritmato di quadri mai scontati né banali, accompagnati da costumi rigorosamente ad hoc, in un gioco policromo di lustrini, paillettes, piume e chi più ne ha più ne metta.

Coreografie rosso fuoco, che mescolano piume e punte e mezze punte, numeri alla sbarra, chair dance, fino ad arrivare ad esibizioni in sospensione aerea di alta spettacolarità.

Numeri di alta scuola si susseguiranno sul palco e vedranno protagoniste, anche con qualche “effetto sorpresa” sia le Good Girls che la stessa Holly’s Good, reduce dai mille impegni internazionali e nazionali che la stanno portando in tour sui palchi di tutta Europa.

Holly’s Good è infatti la guest star di serate in Polonia, a Barcellona, ma, soprattutto, a Londra, nel prestigioso e blasonato The Maine Mayfair, del magnate ed imprenditore Joey Ghazal con una performance ah hoc dove ha interpretato una splendida e sensualissima Marilyn Monroe.

Non a caso, infatti Holly’s Good è anche la titolare della prima Italian Showgirl Academy di Roma, che ha debuttato quest’anno all’Aventino, da dove proviene gran parte della sua crew.

Una showgirl a tutto tondo alla quale, normalmente, è affidato il numero conclusivo, una performance di burlesque che lascerà tutti senza fiato e strapperà applausi a scena aperta ma, d’altra parte, Holly’s Good è l’unica italiana in assoluto, ad aver vinto il titolo di Most Classic al Burlesque Hall of Fame di Las Vegas.

Performer, direttrice artistica e coreografa di tutto lo show è Holly’s Good coadiuvata dal suo compagno di vita, Marco Dal Puppo che da bersagliere, stuntman, pilota superbike, imprenditore, docente universitario e consulente scientifico, ora è nelle vesti di producer.

Uno spettacolo assolutamente da non perdere!



So Crazy Show

Martedì 13 dicembre ore 21.30

Jerò – Via Torrita Tiberina, 22 Roma (Ponte Milvio)