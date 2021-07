Smockin’ Cats in concerto al Village Celimontana

Band di grande impatto guidata dalla cantante del New Jersey Fatimah Provillon, propone un repertorio che spazia dall’Acid/Jazz, al Nu-Soul, all’R&B, attingendo dai repertori di Erykah Badu, Jill Scott, D’Angelo, Chaka Khan ed altri grandi artisti del genere. Il gruppo si è esibito in molti Festivals e clubs italiani riscuotendo ogni volta grande apprezzamento dal pubblico, questo grazie ad una splendida voce soul e ad un sound entusiasmante prodotto da musicisti esperti del genere, che non mancano di esibire le proprie doti nell’improvvisazione durante le performance dal vivo.



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Fatimah Provillon – Voce

Alessandro Tomei – Sassofono, Flauto

Agostino Casella – Tastiere



Matteo Carlini – BassoGianluca Costa – Batteria

