Smarmella, evento musicale a Montesacro

Venerdi 16 dicembre, dalle 18 alle 22 in piazza Sempione a Montesacro, evento musicale, ingresso libero.

Suoneranno: CiaoRino è la RINO GAETANO TRIBUTE BAND, 6 musicisti capitanati da Alessandro D’Orazi, che rivisita in un modo ormai unico e personale i brani di Rino Gaetano, caratterizzati da una attualità sconvolgente, vista anche la lungimiranza dei testi e dei temi trattati. Leonardo Russotto, in arte Leonus, è cantautore di Roma.

Nel 2021 crea assieme al chitarrista Simone Guzzino il format "TEMPI MODERNI", spettacolo-concerto che porta in giro per locali, sale concerto, teatri e gallerie d'arte di Roma e dintorni. Il format si propone di riportare alla memoria del pubblico, soprattutto giovane, antiche pagine della musica italiana poco conosciute, in particolare lo swing nostrano che ebbe un suo periodo di splendore negli anni 30-40, prima e dopo la guerra.