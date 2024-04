Slurp, il festival internazionale della musica e del cibo di strada

Si terrà a Roma, in Piazza Cina all’Eur, Slurp, Festival della Musica e del Cibo di Strada il 12,13 e 14 aprile. Organizzato dall’Associazione Senza Schemi e l’Associazione Gente di Strada, con il Patrocinio del Municipio IX di Roma, Slurp conta su tre giorni di Musica dal Vivo e prelibati piatti regionali e internazionali.



La musica inizia alle 18 e tutti i giorni il dj set è affidato a OkValex, LeoSol è artista supporter.



Venerdì 12 aprile alle 18, Duo Desapego, duo di chitarra acustica, e alle 21 GangstAgroove con musica Pop Modern, R&B, Hip Hop.



Sabato 13 Aprile alle 18 aprono le Broken Inside, girls of Rock anni 90/2000, alle 21 sarà la volta di Luca Vicari & Anime Latine, Tribute band di Lucio Battisti.



Domenica 14 Aprile alle 11 il live di Edo Sparks a seguire alle 17 Flowing Chords, coro multi stilistico, e dalle 21 Rino Gaetano Band, con Alessandro Gaetano.



Tra gli espositori si può fare un viaggio nell’enogastronomia internazionale dall’asado argentino ai piatti messicani fino ai cibi ungheresi e alla birra artigianale tedesca. Significativo anche l’offerta nazionale di street food, dalle olive ascolane preparate sul momento dallo chef di Ascoli Piceno, alla pasticceria di strada come le crepes, alle pucce salentine, ai polpi arrostiti, agli arancini e piatti tipici siciliani, e l’immancabile regina dello street food romano: la porchetta di Ariccia. Per i giovani non mancheranno hamburger di ogni tipo, anche gourmet.