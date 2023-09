Slumdog Divinations, la mostra a Roma

Il giorno giovedì 28 settembre alle 18.30 COSMO riapre la stagione espositiva con l’inaugurazione di SLUMDOG DIVINATIONS di Aladin Fenster, artista e scrittore visivo di diari cartacei, che rimarrà in programmazione dal 28 settembre al 13 ottobre 2023.



Il progetto è appositamente ideato per gli spazi di COSMO e comprende opere video ed installative che intendono ragionare sulla pratica diaristica in quanto luogo dell’accadimento e rivelazione, in cui tutto procede secondo un itinerario misterioso. Per Fenster il taccuino non è solo un contenitore, ma è la pratica insita della sua vita, è in altri termini, luogo di divergenza dove diverse cose accadono contemporaneamente. «Possedere un diario - afferma Fenster - è sinonimo d’esistere ed essenza della propria presenza nel mondo, lo considero alla pari di organo che viene disteso. Così, questo progetto non è considerabile come una mostra, ma un diario nel diario, in quanto condivisione di diversi istanti su carta, si tratta di un atto di propaganda intima di un luogo laddove tutto diverge».



«Per Fenster - afferma l’autrice del testo critico - le carte sono un alfabetario di segni aritmici, un frasario idiolettico volto alla creazione di formo zone e segni peculiari con effetti di visione e trasparenza per l’uso della grafite calibrata alla cera. Alla vista delle opere di Fenster si è sempre tentati ad eseguire un tentativo decriptatorio. Tuttavia, quando si cerca la decifrazione puntigliosa si giunge alla conclusione che il solo intento è dar vita a bizzarre incalcolabili visioni attraverso una farandola di segni, tracce, gesti micocinetici ed impulsi automatici».



L’esposizione è accompagnata da un testo critico di Maria Vittoria Pinotti, un dialogo immaginato a più voci, volto a svelare una intervistatrice riservata e ostinata, che intende indagare non sul significato del progetto ma il ragionamento che cela, un racconto composto da altri mille taciuti dialoghi disvelati in un bizzarro incontro tra fantasia e disinibizione.