Slow Love, la mostra alla galleria Mons Art Stage

La galleria Mons Art Stage presenta la mostra "Slow Love", un progetto artistico la cui poetica ruota attorno ad un semplice oggetto incontrato per le strade della capitale: uno spartitraffico. Un elemento urbano comune, che passa inosservato sotto gli occhi di centinaia di persone ogni giorno. Occhi ai quali inconsapevolmente sfuggono i diversi messaggi che vi si celano all’interno come dei “resti vitali”.

Questo semplice oggetto urbano diventa la pietra miliare sulla quale è incisa una lettera d’amore dedicata ad una donna chiamata Emanuela, che recita così; ‘Potevi tirare il freno a mano! Emanuela. Così magari parlavamo un po’, ne è passato di tempo da quel sì, è vero; mi pungono gli insetti; lavoro tutto il giorno. Bè ci sono stati molti equivoci, con i social vedono se due persone si attraggono o si seguono sui social, poi ci si ricama un po’ sopra e a volte viene strumentalizzato il sentimento o l’attrazione, io ho sentito un forte sentimento per te o per quella che vedevo in foto e non so di preciso chi è. Comunque domani è il mio compleanno, sei invitata ore 19:00 via Cornelia 185.

Comunque andrà tutto bene l’amore vince sempre su tutto, quella sera mi sono detto che dietro a ‘sta storia c’era la donna della mia vita, era vero e non smetterò mai di cercarti, sappi che non sei obbligata da nessuno, pensa solo a te stessa, ci vediamo più in là.’

Questo testo è il punto di partenza per la ricerca di ognuno degli artisti coinvolti, i quali hanno sviluppato il proprio progetto personale all’interno di un dialogo tra opere differenti ma nate dallo stesso seme. Le tematiche qui evocate sono diverse: un gesto d’amore lento ed anacronistico, l’oggetto di uso comune che diviene simbolo e monumento personale, la necessità di comunicare al di sopra di tutto.

Slow Love vuole quindi soffermarsi sulla qualità umana di un messaggio trasmesso attraverso un mezzo che non possiede la caratteristica principale della comunicazione per come la conosciamo noi oggi: la conferma dell’avvenuta ricezione di un messaggio. In un mondo frenetico dove i rapporti vengono consumati velocemente, l’amore non è altro che un concetto fluido e inafferrabile, come lo descriverebbe Zygmunt Bauman.

La galleria Mons Art Stage, situata nel centro di Roma, crea il contesto ideale per evidenziare il contrasto tra l’atto comunicativo che rende un oggetto significativo e monumentale, rispetto alla sua natura effimera come elemento urbanistico di uso comune.

