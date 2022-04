Slow Love Exhibition (Vol. II)

Slow Love è il progetto artistico la cui poetica, unica nel suo genere, ruota attorno ad un semplice oggetto ritrovato per le strade della Capitale: uno spartitraffico. Un elemento urbano che quotidianamente passa inosservato sotto gli occhi di centinaia di persone; mai concepito prima come emblema, se non dopo aver mutato la sua funzione: è diventato infatti una pietra miliare, sul quale è incisa una lettera d’amore dedicata ad una donna chiamata Emanuela.

Punto di partenza per la ricerca degli artisti coinvolti, i quali hanno sviluppato i loro singoli progetti, creando un dialogo tra opere inevitabilmente differenti, nate dallo stesso seme. Diverse sono inoltre le letture e le interpretazioni: un gesto di amore lento ed anacronistico, la necessità di comunicare al di sopra di tutto, l’uomo che trasforma l’oggetto e lo rende monumento personale. Slow Love vuole soffermarsi sulla qualità umana delle parole scritte sulla suddetta lettera, trasmesse attraverso un oggetto non appartenente ai soliti mezzi di comunicazione a cui siamo abituati a ricorrere. In un mondo frenetico, dove i rapporti vengono consumati velocemente, l’amore non è altro che un concetto fluido e inafferrabile, come lo descriverebbe Zygmunt Bauman.



La prima edizione di questa esposizione si è tenuta nel 2021 presso la galleria Mons Art Stage di Roma con la partecipazione dei quattro artisti ideatori: Teppa Elle, Giulia Barone, Davide Martella, Jacopo Truffa i quali, credendo in questo progetto, hanno coinvolto altri artisti creando una nuova collettiva di sette esponenti aggiungendo: Fringuo, Gianmarco Savioli e Luca Valentino.

Questa rassegna, infatti, nasce altresì con l’idea di voler coinvolgere sempre più artisti emergenti che vogliano partecipare interpretando, a modo proprio, il messaggio scritto sullo spartitraffico.



L’ExGarage Roma è lieto di poter ospitare il secondo volume di Slow Love, il cui vernissage avrà luogo sabato 30 aprile. La rassegna prevede altre due giornate dedicate ad eventi artistici in relazione alla tematica della mostra con performance artistiche e live painting previsti per il 7 maggio e, nella serata conclusiva del 14 maggio, si terrà una presentazione, performance e live sound a cura di DITO Publishing.



Per le giornate del 30 aprile, 7 e 14 maggio è richiesto un contributo all’ingresso di 5€ per la partecipazione agli eventi.