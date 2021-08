Slow life in proiezione all'Arena Elsa Morante

Anteprima nazionale per il film indipendente del regista Fabio del Greco, Slow Life. Alle 21:30 verrà proiettata la nuova pellicola di del Greco all'Arena Elsa Morante.

Qualche cenno sulla trama: Lino Stella, il protagonista della pellicola, è impiegato in una biblioteca comunale. Un lavoro a tempo indeterminato che è il miraggio di milioni di persone. Ma da un po’ di tempo non sopporta le sue giornate lavorative, si sente stressato e prende un periodo di ferie per dedicarsi alla sua passione principale, disegnare fumetti. Vuole approfittare del periodo di libertà anche per rilassarsi, giocare con la sua tartaruga, vedere la sua fidanzata. Ma la società intorno a lui sembra complottare contro il suo progetto di relax.

Con ironia e uno stile grottesco il regista ci racconta in Slow life un mondo di egoismi e di mancanza di comunicazione tra gli individui in un mondo meccanizzato e burocratizzato.

Difficile etichettare con un solo genere questo nuovo film di Fabio Del Greco. Parte come una commedia divertente con dei toni grotteschi e surreali, diventa a tratti un dramma esistenziale con una sottotraccia di critica sociale fino a trasformarsi in un thriller. Tutti questi generi convergono nel finale che assomiglia più ad una fiaba morale e che prende un totale distacco dagli eventi accaduti. "Quello che mi interessa di più fare attraverso il cinema è portare avanti la mia ricerca personale, e condividere successivamente con il pubblico quei frammenti di verità che riesco a trovare", dichiara il regista.

Ingresso gratuito all'Arena per la visione del film.

