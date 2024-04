Slab. Laboratorio di stampa a caratteri mobili aperto per Open House 2024

Slab è un laboratorio di stampa a caratteri mobili, in cui si utilizzano caratteri tipografici e macchinari d'epoca e ci si riappropria dei tempi lenti della dimensione artigiana.

Al suo interno viene dato ampio spazio alla didattica e alla ricerca al fine di tutelare la cultura tipografica italiana. Vi si realizzano autoproduzioni e stampe su commissione, e si tengono workshop, esposizioni e conferenze. Durante la visita guidata verranno mostrati alcuni esempi dall’archivio di caratteri in piombo e in legno, e il funzionamento dei torchi da stampa.

La visita è permessa a un masismo di 14 persone per volta e la durata è di 50 min. Accesso con prenotazione su sito Open House Roma e rush line (rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Accessoparzialmente consentito a persone con disabilità motorie. Permesso di fare foto.

