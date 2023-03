La Siviglia di Velázquez al Cmi

“La Spagna dipingendo il mondo” un ciclo di eventi per conoscere la Spagna attraverso i geni della pittura



Appuntamento il 16 marzo per la Siviglia di Velázquez



“La Spagna dipingendo il mondo” è il titolo degli eventi programmati dall’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma. Il Centro Multimediale Interattivo ospiterà un ciclo di iniziative mirate a promuovere affascinanti destinazioni spagnole attraverso famosi artisti spagnoli. La commistione tra arte e turismo è lampante, gli esempi di destinazioni turistiche intimamente legate alla vita, oppure all’opera di un artista sono numerosi. In Spagna sono tante le destinazioni che si possono visitare seguendo le orme di artisti e “La Spagna dipingendo il Mondo” è un ciclo di eventi in cui i partecipanti troveranno la propria ispirazione per viaggiare in destinazioni come Siviglia, Malaga, Madrid, Saragozza o Valencia, accompagnati da artisti geniali quali: Picasso, Velázquez, Goya o Sorolla.

Ogni appuntamento si concentrerà sul vissuto di un singolo artista e sulla sua città natale nonché sui luoghi che hanno ispirato ed influenzato il suo lavoro. Gli eventi si terranno un giovedì al mese alle ore 14:30 e saranno trasmessi sia sul canale di Youtube dell’Ente Spagnolo del Turismo che in diretta sul profilo Facebook dell’Ente. Dopo l’incontro incentrato sulla figura di Picasso e sulla sua città natale, Malaga, nel prossimo appuntamento di giovedì 16 marzo, alle ore 14.30, verrà presentata la vita del giovane Diego Velázquez, nominato pittore del re Filippo IV nel 1623. Siviglia, la città dove nacque e si formò, ha preparato per quest'anno un programma con numerose attività per commemorare il 4° centenario di questo momento cruciale della vita dell'autore di «Las Meninas». Mostre, cicli di conferenze, proiezioni cinematografiche, concerti e una grande sfilata del Tercio de Olivares, per ricordare il grande maestro spagnolo del Siglo Oro. Sono in corso le opere di ristrutturazione della casa dove nacque Velázquez che verrà aperta al pubblico ad Ottobre prossimo.



Gallery

Foto: Diego_Velázquez_Colección_Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Carlos_-_Museo_de_Bellas_Artes_de_Valencia