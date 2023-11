Sister Act - Il Musical al Teatro Brancaccio di Roma con un partner esclusivo

Dopo il grande successo dello scorso anno e il record di biglietti venduti tra ottobre 2022 e gennaio 2023, parte il nuovo tour 2023/2024 "Sister Act - Il Musical" con un ricco programma di spettacoli che prevede 100 repliche con diverse tappe in ben 34 città italiane.

La prima andrà in scena al Teatro Brancaccio di Roma (via Merulana, 244) martedì 14 novembre 2023. Si potrà assistere alle repliche dello spettacolo fino al 26 novembre 2023.

"Emozioni Assicurate", Italiana Assicurazioni Presenting Partner dell'evento

Italiana Assicurazioni è Presenting Partner dell’iniziativa, una partnership che rappresenta un’ulteriore testimonianza della presenza capillare di Italiana Assicurazioni che, con i suoi oltre 1.100 Intermediari e 8.600 collaboratori assicurativi, opera su tutto il territorio nazionale portando attenzione, professionalità e protezione a tutti i suoi clienti.

"Emozioni Assicurate" sarà il claim della campagna di Italiana Assicurazioni legata alla partnership: il brand, infatti, garantisce, anche attraverso l’arte, il teatro e più generale lo spettacolo, alle sue persone (agenti e clienti) un’esperienza coinvolgente ed emozionante.

Arte e cultura sono per Italiana Assicurazioni un’occasione di crescita personale e collettiva ed è per questo che la Compagnia ha scelto di promuovere il musical. Attraverso questa partnership, Italiana Assicurazioni, presente sul territorio con le sue agenzie, è lieta di dare un'ulteriore dimostrazione di attenzione verso i suoi clienti che avranno l’opportunità di partecipare allo spettacolo e vivere un’esperienza unica.

Lo spettacolo

Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza sono i temi portanti dello spettacolo. "Sister Act aiuterà il pubblico a riscoprire quei valori che forse qualcuno ha dimenticato o magari non ha la forza di ricordare più… Attraverso la Musica straordinaria, una grande storia, le emozioni e cercando di arrivare “dritto al cuore" afferma Chiara Noschese, alla regia del musical.

Deloris Van Cartier, è una scatenata cantante di night e, suo malgrado, la scomoda testimone di un omicidio. Per proteggerla la polizia la mette al sicuro in un convento. Travestita da suora e costretta ad una condotta che non le si addice, faticherà non poco per adattarsi alle rigide regole di comportamento imposte dalla rigorosissima Madre superiora, ma finirà per conquistare tutti, trasformando uno stonato coro di suore in un fenomeno musicale.

Il musical è tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. A firmare le musiche originali è Alan Menken, otto volte Premio Oscar, considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical. Nel 2011 ha ottenuto 5 nomination ai Tony Awards, tra cui quella come "Miglior Musical". Autori del testo sono Cheri Steinkellner e Bill Steinkellner.

Produzione: Stage Entertainment Matteo Forte & Dan Hinde.

Regia: Chiara Noschese.

Il cast: Gloria Enchill nel ruolo di Deloris Van Cartier, Francesca Taverni nel ruolo di Madre Superiora, Giuseppe Verzicco nel ruolo di Curtis.

Per maggiori informazioni, per acquistare o prenotare i biglietti: Teatro Brancaccio - Sister Act il Musical.