Sisifo beve caffé, il concerto

Nell’ambito degli eventi di cultura musicale contemporanea il Forum di Cultura Austriaco di Roma, il 25 maggio (ore 19) ospiterà il concerto del compositore Bruno Strobl e della contrabbassiata Nina Polaschegg.

Con un titolo seduttivo, "Sisifo beve caffè“ (riferito al mito di Sisifo), il duo indagherà le infinite possibilità dell’improvvisazione tra il suono del contrabbasso e l’elaborazione elettronica al computer: Nina Polaschegg (contrabbasso) utilizza suoni "puri" di arco e pizzicato oltre a varie preparazioni speciali per scoprire lo strumento e le sfumature del suono, del timbro e del colore del tono mentre Bruno Strobl lavora con campioni di varia provenienza al computer. L’opera che dà il titolo al concerto è “Sisyphos” ed è l’ultimo lavoro del compositore.

Il concerto sarà anche l’opportunità per approfondire l’opera del compositore austriaco Bruno Strobl (classe 1949), tra i compositori più attivi in Austria degli ultimi anni. Un compositore poliedrico, anche per la sua lunga attività di direttore artistico nell’ambito “International Society for New Music“, con la sezione IGNM della Carinzia, tra le associazioni più importanti nella promozione della Nuova Musica. La sua opera ha esplorato la maggior parte dei generi musicali: la musica da camera, l‘opera sinfonica, la musica elettronica, ensemble e la voce. Proprio la voce (e il testo) hanno rappresentato per Strobl un elemento di particolare ricerca confluendo in opere dedicate al teatro musicale, al coro misto e alla voce con l‘elettronica: „Bruno Strobl ha una preferenza per la voce umana, che usa quasi sempre come voce canora tradizionale, la integra nel suo concetto di design o addirittura la mette al di sopra di essa. Non è solo la voce che lo interessa, ma anche il testo a cui si dedica più e più volte – sia come canzone, sia nel teatro musicale che come scrittore di musica da palcoscenico per le produzioni teatrali della "Neue Bühne Villach".

Il concerto è stato organizzato dall’Associazione musicale Orphée, in collaborazione co il Teatroinscatola e con il patrocinio della SIMC „Società Italiana di Musica Contemporanea“.

Per info

Foro Austriaco di Cultura 06 3608371

Ass.Mus.Orphée 375 6173872