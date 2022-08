Singita flower party

Singita Miracle beach presenta: Flower Party



Il Singita si trasforma per celebrare i mitici seventies.

Un'esplosione di fiori e di colori per rievocare le magiche atmosfere hippie di quegli anni.



Gli artisti del Singita Nouveau Cirque coadiuvati da artisti di strada internazionali rievocheranno i costumi e le suggestioni di quel periodo con performance di trampolieri, acrobazie e giocoleria luminosa



Tutti gli ospiti della serata dovranno rispettare un rigoroso dress code Hippie Flower style, ispirato alla moda dei figli dei fiori.





Live Performance | Singita Nouveau Cirque



Dj Set Simone Russo | Manuel Dee | Jack It



Dress Code: Hippie & Flowers



* entrata libera *





www.singita.it/fregene/contatti