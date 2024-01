“Sinfonia di luci & ombre”, mostra personale di Giorgia Pecchi

Dal 19 al 25 gennaio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Giorgia Pecchi

“Sinfonia di luci & ombre”, nella galleria di Via Merulana 220 a Roma.



L’evento di opening si terrà venerdì 19 gennaio presso Medina Art Gallery di Via Merulana 220, con la presentazione di Marzia Natalini alle ore 18:00.



Giorgia Pecchi è un’artista creativa, determinata e dal percorso di vita variegato e ricco di sfumature. Laureata in Giurisprudenza e avvocato penalista a Roma decide poi di dedicarsi completamente all’arte e più in particolare al disegno. Questa sua passione ha radici profonde; il suo talento, infatti, è fortemente influenzato dalla matrice famigliare: il padre pittore, ma soprattutto la madre e la zia dalle inesauribili energie e la fervente immaginazione, hanno contribuito alla sua formazione come artista e le hanno trasmesso l’amore per questo mondo. In seguito ad un periodo particolare della sua vita riprende in mano la matita e decide di concentrare la sua attenzione su tutto ciò che è sperimentazione, creatività, manualità.



Si dedica da autodidatta a workshop di pastello secco dove acquisisce le nozioni tecniche di base che le permettono di sperimentare in modo autonomo e personale. L’artista espone in varie mostre collettive a partire dal 2019; si ricorda però in particolar modo la selezione per il Festival Internazionale di Pastello in Borgogna tramite cui ha avuto modo di conoscere artisti internazionali in un ambiente ricco e stimolante. Tra le esposizioni si ricordano quelle in Campania nel 2019-2020 e nel Lazio, in contesti quali quello del quartiere ebraico e di Via Margutta.



L’artista predilige il chiaroscuro e la tecnica del pastello che rispecchia fortemente la sua personalità in grado di esprimere allo stesso tempo forza e vitalità ma anche delicatezza e sensibilità. La scelta dei soggetti da rappresentare avviene in un momento d’ispirazione; le foto da cui le opere prendono forma devono trasmettere emozioni e sensazioni così forti da far venire voglia di riprodurle. L’obiettivo è proprio quello di tirare fuori la realtà, di evidenziarla in maniera netta e ricca di dettagli, di avere l’impressione di poter entrare nel quadro con il desiderio di toccarlo e viverlo pienamente.



In breve:

Titolo Mostra: “Sinfonia di luci & ombre”

Opening Mostra: venerdì 19 gennaio alle ore 18:00



Luogo: Medina Art Gallery | Via Merulana 220 | Roma