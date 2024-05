Simoni - Burk - Scianatico - Valeri Quartet in concerto al Charity Café

Una formazione dalle sonorità decisamente contemporanee, composta da alcuni dei più interessanti musicisti del panorama jazz romano ed italiano; i giovanissimi Lorenzo Simoni e Giulio Scianatico rispettivamente al sax e al contrabbasso, affiancati dai più esperti Greg Burk e Marco Valeri al piano e alla batteria. La band propone un repertorio di brani improntato su composizioni originali e standards riletti e riarrangiati in chiave moderna. Energia, swing ed eleganza le caratteristiche della musica dei quattro, per un concerto intenso ed appassionante.



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21

Inizio Live h 22 | il martedì h 21

Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione



Line-up

Lorenzo Simoni: alto sax

Greg Burk: piano



Marco Valeri: batteria