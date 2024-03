Simoni - Bintzios - Valeri Trio in concerto al Charity Café

Questa sera ospite speciale del Charity Cafè, da Lucca, il giovane sassofonista Lorenzo Simoni, uno dei più interessanti talenti del sassofono in Italia, con lui Alessandro Bintzios contrabbassista romano tra i più attivi e richiesti della scena e Marco Valeri uno dei nomi più noti del buon jazz in italia. Il trio propone un repertorio di standards e brani originali, dal sound coinvolgente ed energetico.



Line-up

Lorenzo Simoni: alto sax

Alessandro Bintzios: contrabbasso

Marco Valeri: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione