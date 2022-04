Simone Sala Trio all'Alexanderplatz

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedi 21 aprile, Simone Sala Trio.

Il trio nasce idealmente nel 2008, durante gli anni di residenza in Usa del suo leader, ma si concretizza realmente solo al rientro in Italia dell’Artista, ossia nel 2010, dopo un periodo di “innamoramento” con il Latin Jazz ed in particolare con il pianismo vulcanico di Michel Camilo.

Il Trio diventa una formazione richiestissima sin da subito grazie soprattutto alla particolarità del repertorio ed all’esplosività trascinante del combo e di un genere musicale dove l’elemento ritmico è preponderante. Il repertorio è formato sia da brani originali, composti dallo stesso Sala, che da rielaborazioni di alcuni dei brani più rappresentativi della tradizione Sud Americana, con un occhio di riguardo, oltre che alla produzione di Michel Camilo, anche a quelle di Chick Corea, Paquito de Rivera, Herbie Hancock e pochi altri. Il repertorio di Simone Sala e del suo trio è fortemente variegato ed arricchito dalle molteplici influenze dovute anche ai background dei singoli musicisti; quindi dal suono “classico”, strutturato ed intenso, elemento caratterizzante del pianismo di Sala; a ritmi funkeggianti della sezione ritmica, ai virtuosismi quasi “Lisztiani” del Pianista, fino ad escursioni dal sapore prettamente jazzistico, il tutto però sempre immerso nelle strutture e nelle progressioni armoniche tipiche del Latin oltre che dalle figurazioni ritmiche che lo rendono così frizzante e coinvolgente.

Obiettivo della formazione è l’avere sempre a disposizione un repertorio così ampio e variegato da consentire al gruppo di poter confezionare sempre il migliore prodotto musicale possibile in relazione alla location, il tipo di manifestazione, ed a tutti gli altri parametri normalmente considerati. In quasi 15 anni di attività, il trio ha al suo attivo oltre 500 Concerti sia in Italia che in America, Asia e Messico, oltre a diverse apparizioni tra TV e Radio, sia locali che nazionali oltre all’incisione di due Album, Duende (2011) e Notes (2014).

Info e prenotazioni: 0686781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com