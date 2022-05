Silvia Manco, Hanami 4et alla Casa del Jazz

Silvia Manco cesella un repertorio che si dipana lungo le 12 tracce del progetto discografico Hanami dedicato alla Primavera, intesa come mood, stato d’animo, simbolo di rinascita, rito di passaggio in accordo con i ritmi della natura, equilibrio tra buio e luce, armonia tra maschile e femminile.

Il concept album Hanami, inteso come rituale sonoro, evoca il rito giapponese della contemplazione della fioritura dei ciliegi come momento di meditazione e partecipazione alla forza creativa in atto che coinvolge anche l’uomo come parte della natura stessa.

L’istante apparentemente effimero in cui il germoglio si schiude è simbolo dell’inafferrabilità della musica, per sua natura impalpabile e sfuggente.