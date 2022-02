La struttura lieve della memoria, mostra di Sigfrido Oliva

Il Maestro Sigfrido Oliva compie ottant’anni e la Galleria Edarcom Europa è lieta di ospitare per l’occasione la mostra “La struttura lieve della memoria”, la cui inaugurazione si terrà venerdì 25 febbraio presso gli spazi espositivi in via Macedonia 12 a Roma.



Sigfrido Oliva si trasferisce a Roma nel 1961, dove ancora oggi vive e lavora. Il centro storico della città, con le sue numerose cupole e i suoi impareggiabili scorci, è da sempre fonte illimitata di ispirazione. La mostra, che ripercorre gli ultimi 20 anni di produzione, si compone prevalentemente di paesaggi romani di spiccata unicità e caratterizzati da una tavolozza immediatamente riconoscibile per la sua diafanità. Da qui il proposito di intitolare la mostra “La struttura lieve della memoria”, per descrivere l’ossimoro immanente nelle opere del Maestro, ovvero rappresentare le architetture eterne di Roma riuscendo a conferire leggerezza tramite un uso sapiente della luce.



Prendendo in prestito le parole di Enzo Siciliano “l’immaginazione e l’elegia creano una relazione tra luce e ombra. Come se scendesse sulla pittura stessa. C’è uno stato visivo di malleabilità in cui i rapporti volumetrici sono avvolti nell’aria. L’atmosfera sembra essere ricoperta da una luce argentea. Questa maestria è il respiro della sua poesia. L’immagine che sale sulla tela evoca una sensazione di fusione all’interno di un ricordo”.



La mostra, a cura di Francesco Ciaffi, è visibile fino al 12 marzo 2022. L’accesso alla mostra sarà consentito nel rispetto delle norme di sicurezza e pertanto sarà necessario presentare all’ingresso il Green Pass.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Sigfrido Oliva | La struttura lieve della memoria

PERIODO: 25 febbraio – 12 marzo 2022

ORGANIZZAZIONE: Galleria d’Arte Edarcom Europa

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: Venerdì 25 febbraio ore 17:00-19:30

ORARIO MOSTRA: da lunedì a sabato ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30



INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it