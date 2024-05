"Siamo uno", Fakhraddin Gafarov e Rashmi Vibhu Bhatt in concerto

Per celebrare il successo del progetto "SIAMO UNO", ASIA presenta il Concerto Finale, un evento straordinario che promuove l'empatia attraverso la musica. Due talentuosi artisti internazionali, Fakhraddin Gafarov dall'Azerbaijan e Rashmi Vibhu Bhatt dall'India, condurranno il pubblico in un viaggio emozionale attraverso le tradizioni musicali di diverse regioni del mondo.



La musica ha il potere di creare ponti tra culture diverse, superare barriere linguistiche e aprire menti e cuori a nuove prospettive. Mercoledì 12 giugno alle 18:00 al Monk di Roma, i due artisti dialogheranno in un'atmosfera di connessione e comprensione reciproca, regalando al pubblico un'esperienza coinvolgente che attraversa l'Azerbaijan, il Medio Oriente e l'India, tra melodie e ritmi antichi.



Questo evento straordinario rappresenta un'opportunità unica per celebrare i risultati raggiunti e coinvolgere la comunità nel viaggio verso l'empatia, avviato con il progetto "SIAMO UNO" nelle scuole di Roma e provincia. Il progetto ha trasformato le aule in luoghi di apprendimento esperienziale, trasmettendo ai giovani valori fondamentali di compassione, inclusione e responsabilità sociale attraverso attività di yoga, meditazione e laboratori di gentilezza ed empatia.



Il progetto è stato ideato e realizzato da ASIA, Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia, in partnership con Merigar International Dzogchen Community, grazie ai fondi dell'8 x mille dell’Unione Buddhista Italiana.



L'evento è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano sperimentare il potere dell'empatia attraverso la bellezza della musica. È necessario prenotare il proprio posto tramite il sito www.asiatribe.org.