"Siamo tutti Boris, un libro scritto a c***o di cane", presentazione a Roma con il cast

"Siamo tutti Boris, un libro scritto a c.... di cane": questo il titolo del libro ufficiale dedicato alla serie tv più geniale d'Italia, presentato a Roma, alla Casa del Cinema, in uno speciale evento giovedì 24 giugno.

Presenterà l’evento Fabrizio Accattin, presenti gli autori del libro Gianluca Cherubini e Marco Ercole e per l’occasione anche il cast della famosa serie tv.

Il volume è uscito in tutte le librerie e su qualsiasi store online il 10 giugno scorso ed è stato dedicato a Mattia Torre, che proprio il 10 giugno avrebbe compiuto 49 anni. Parte del ricavato del libro andrà in beneficienza ad Antea, fondazione che fa assistenza gratuita 24 ore su 24, a domicilio e in hospice, ai pazienti in fase avanzata di malattia secondo i principi delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore.

“Siamo tutti Boris. Un libro scritto a c.... di cane” attraverso interviste, curiosità, foto inedite e con il contributo di tutto il cast, analizza i retroscena di Boris costruendo un vero e proprio “backstage cartaceo”. L’opera racconta la genesi della sitcom che in tre stagioni si è trasformata in un fenomeno di costume, grazie a un umorismo capace di mettere alla berlina la fiction italiana.

L'introduzione è di Walter Veltroni, la prefazione di Antonio Dipollina, la postfazione del Trio Medusa. L’opera ha visto la partecipazione di tutti gli attori del cast, da Francesco Pannofino a Corrado Guzzanti, da Marco Giallini a Carolina Crescentini, passando per Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Giorgio Tirabassi, Pietro Sermonti, Andrea Sartoretti, Caterina Guzzanti, Antonio Catania, Alessandro Tiberi, Massimo De Lorenzo, Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo, Lorenzo Mieli, Luca Amorosino, Carlo De Ruggieri, Ilaria Stivali, Eugenia Costantini, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Massimiliano Bruno, Angelica Leo, Giulia Mombelli, Alberto Di Stazio, Michele Alhaique, Arianna Dell'Arti, Margot Sikabonyi e Valerio Aprea.

