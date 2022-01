"Siamo Moltitudini", le ultime frontiere della scienza a Fortezza Est

Le ultime frontiere della scienza, tra curiosità e approfondimento in scena a Fortezza Est dal 3 al 5 febbraio 2022 con lo spettacolo "Siamo Moltitudini" di e con Guido Bertorelli e Valerio Gatto Bonanni che portano all'attenzione del pubblico la nuova frontiera della vita: il microbiota. Si propone una divulgazione scientifica giocosa che racconta di quell’ecosistema di batteri, quella giungla in perenne equilibrio con il nostro corpo e l'ambiente, il cervello intestinale, la fonte della produzione delle emozioni.

“Siamo Moltitudini” è il secondo capitolo del progetto teatrale Altri Mondi Bike Tour che ha portato il teatro a viaggiare in bici per 2500 km, conoscendo buone pratiche ambientali, toccando città dal Nord al Sud Italia, facendo spettacolo in spazi teatrali e non convenzionali.

Una storia che ha miliardi di anni. Batteri e virus ci sono sempre stati e si sono intrecciati con piante, animali e funghi. Hanno purtroppo una brutta fama in questi tempi, tempi in cui siamo diventati tutti più sospettosi, ma il microbiota ci aiuta a ricordare che la vita è un insieme di simbiosi tra diversi organismi. Tutto è interconnesso e lo vediamo nel nostro corpo, tra batteri e pesci, tra l'Amazzonia e il Sahara, in ogni organismo vivente. Persino le galassie sono interconnesse tra di loro.

Ma se non sta bene il microbiota? Se perde l’equilibrio? È un guaio. Infatti, la perdita di equilibrio è all'origine della maggior parte delle malattie conosciute, dove entrano anche i nostri stili di vita consumistici, la distruzione degli ambienti naturali, la nostra alimentazione perlopiù carnivora, l’abuso degli antibiotici, il nostro rapporto con la medicina.

"Siamo Moltitudini" allarga il punto di vista sui batteri. Non siamo mai soli anche quando siamo soli, "Siamo Moltitudini" invita a ripensarci meno come individui e più come una multispecie. Non siamo unici, ma una moltitudine mutevole.

Lo spettacolo promuove i valori di sostenibilità ambientale e conversione ecologica ecologica, la compagnia si muove a basso impatto energetico, usando solo treno + bici. Tutte le scenografie sono compresse, costumi e luci, in borse e piccole scatole, trasportate con loro in bici.

Dal 2017 ogni estate la compagnia organizza dei bike tour teatrali alla scoperta dei territori con buone pratiche ambientali: Siracusa-Capo d'Orlando (giugno 2017), nel Centro Italia Ancona-Grosseto (agosto 2017), da Roma a Napoli (settembre 2018), da Venaus a Savona (giugno 2019), nella Tuscia (luglio 2019), nelle Terre Mutate del Centro Italia L’Aquila-Civitanova (giugno 2020) e nel NordEst (giugno 2021). Molti di questi viaggi sono stati realizzati insieme al Movimento della Decrescita Felice.