Siamo matte mica sceme! In scena al Teatro San Vigilio

Sabato 11 e domenica 12 novembre, Piccolo Teatro San Vigilio – Via Paolo Di Dono, 180 Roma Ritorna in scena “Siamo matte mica sceme!” una divertente commedia al femminile scritta e diretta da Alessandro Gravano. Lo spettacolo sarà in scena sabato 11 e domenica 12 novembre al Piccolo Teatro San Vigilio.

È la storia di due sorelle che dividono lo stesso appartamento. La loro situazione economica non è tra le più rosee. Deborah, la più piccola, è un insegnante di yoga, che insegue il sogno di diventare un’attrice, ma non potendosi permettere una scuola di recitazione, si diletta a casa con monologhi di Shakespeare e altre performance. Joan, invece, è una ragazza dai modi coatti, colorati dal suo accento romano. Lavora in una fabbrica di scarpe ma attualmente è in cassa integrazione. Questa situazione la porterà a compiere dei reati… ma non saranno i soldi il suo bottino! L’arrivo della nuova vicina di casa, Michelle, stravolgerà le loro vite, tra un passato burrascoso e un presente trascinato da incomprensioni che la distolgono dalla realtà… e un mistero da svelare!



Sabato 11 novembre ore 21

Domenica 12 novembre ore 18

Piccolo Teatro San Vigilio – Via Paolo Di Dono, 180

BIGLIETTI:

Info e prenotazioni: gravanoeventi@gmail.com – tel. 3420084113

Prevendita online - https://tinyurl.com/PiccoloTeatroSanVigilio