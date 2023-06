"Siamo donne", la rassegna all'aperto della Casa del Cinema

accesso in sala gratuito previo ritiro coupon

“Siamo donne”, un ciclo di sette film dedicato a straordinari personaggi femminili e attrici indimenticabili della storia del cinema italiano e internazionale, va in scena l'ultima settimana di giugno presso il Teatro Ettore Scola, l'arena all'aperto della Casa del Cinema di Roma.

Venerdì 23 giugno sarà proiettato il film che dà il nome alla rassegna, Siamo donne, pellicola che vede avvicendarsi sullo schermo sei celebri interpreti: Alida Valli, Ingrid Bergman, Isa Miranda, Anna Magnani, Anna Amendola ed Emma Danieli.

La rassegna proseguirà sabato 24 giugno con Colazione da Tiffany di Blake Edwards, protagonista una straordinaria Audrey Hepburn che trascina, nella sua grazia malinconica, un film bello e arguto, a tratti divertentissimo.

La proiezione lascerà spazio a una serie di opere corali che sarà inaugurata, lunedì 26 giugno, da Le ragazze di piazza di Spagna di Luciano Emmer. Il regista milanese segue le vicende di tre sarte di una casa di moda con i loro sogni, le loro tragedie e le loro speranze: il cosiddetto “neorealismo rosa” al suo meglio.

Martedì 27 giugno sarà la volta di Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli che dirige uno dei grandi film femministi del nostro cinema senza aspetti consolatori: “Se le donne risultano vincenti, l’esito della loro vittoria è rimanere da sole”, disse il regista.

Il giorno successivo il pubblico potrà assistere a 8 donne e un mistero di François Ozon, una commedia poliziesca piena di canzoni che assomigliano a monologhi confessionali e di colori fiammeggianti che ammantano di un alone fiabesco anche i temi più scabrosi.

Giovedì 29 giugno sarà proiettato Piccole donne di Greta Gerwig, la versione più recente tra le decine e decine dell’opera fondamentale di Louisa May Alcott.

Infine, venerdì 30 giugno la rassegna si chiuderà con Belle ma povere di Dino Risi che, dopo il successo imprevisto di Poveri ma belli, firma immediatamente il sequel, intitolato questa volta alle ragazze, Lorella De Luca, Alessandra Panaro e Marisa Allasio.

Il programma di Siamo Donne

Venerdì 23 giugno ore 21.30

SIAMO DONNE di Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Luigi Zampa, Gianni Franciolini e Alfredo Guarini, Italia 1953, 93’

Sabato 24 giugno ore 21.30

BREAKFAST AT TIFFANY’S | COLAZIONE DA TIFFANY di Blake Edwards, Stati Uniti 1961, 115’ (v.o.)

Lunedì 26 giugno ore 21.30

LE RAGAZZE DI PIAZZA DI SPAGNA di Luciano Emmer, Italia 1952, 99’

Martedì 27 giugno ore 21.30

SPERIAMO CHE SIA FEMMINA di Mario Monicelli, Italia/Francia 1986, 120’

Mercoledì 28 giugno ore 21.30

8 FEMMES | 8 DONNE E UN MISTERO di François Ozon, Francia 2002, 103’ (v.o.)

Giovedì 29 giugno ore 21.30

LITTLE WOMEN | PICCOLE DONNE di Greta Gerwig, Stati Uniti 2019, 129’ (v.o.)

Venerdì 30 giugno ore 21.30

BELLE MA POVERE di Dino Risi, Italia, 1957, 99’

Le proiezioni presso il Teatro Ettore Scola, l’arena all’aperto della Casa del Cinema, sono gratuite fino a esaurimento posti disponibili. In caso di maltempo, le proiezioni si svolgono nella Sala Cinecittà che dispone di oltre 100 posti per il pubblico: l’accesso in sala è gratuito previo ritiro coupon.

Tutte i film sono in lingua originale con sottotitoli, le eccezioni saranno comunicate. Il programma potrebbe subire delle variazioni. La biglietteria/infopoint della Casa del Cinema sarà aperta, nel mese di giugno, dal lunedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 22.