"Si fa con tutto": visita guidata per bambini alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna

bambini €10 incluse radio, per ogni bambino un adulto bambini €2 per il noleggio radio. Adulti in eccedenza €12

Prezzo bambini €10 incluse radio, per ogni bambino un adulto bambini €2 per il noleggio radio. Adulti in eccedenza €12

Una mattina speciale per bambini e genitori (oppure zii e zie, nonni e nonne, fratelli e sorelle maggiori e anche con bambini delle amiche) attraverso le opere principali della Galleria Nazionale d’Arte Moderna nella mattina a ingresso gratuito al Museo.



Da Van Gogh a Mondrian, da Klimt a Pistoletto, da Boccioni a Picasso i linguaggi del contemporaneo sono tantissimi e possiamo ben dire che non c’è un mezzo espressivo che sia stato escluso. Se per gli adulti questo potrebbe essere un problema, i bambini sono estremamente liberi e ricettivi rispetto ai diversi linguaggi dell’arte: il loro intuito non pone limiti alle tele tagliate di Fontana, alle plastiche di Burri o alla ruota di bicicletta di Duchamp. Il nuovo allestimento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna Time is Out of Joint si presta benissimo alle associazioni di idee, al gioco e alla scoperta dell'arte.

Anche il libero uso del colore in senso emotivo anziché descrittivo è qualcosa di spontaneo e innato per i bambini, che non si pongono limiti di fronte a un albero blu e a una faccia verde.

E’ per questo che per una storica dell’arte è particolarmente divertente e gratificante dedicare del tempo a dialogare seduta a terra tra i bambini, ragionare con loro su come ‘suona’ una tela di Mondrian, su come si possono guardare tra le ciglia i dipinti divisionisti, ma anche ammirare il riflesso dell’Ercole e Lica di Canova nel Mare di Pino Pascali senza pregiudizi e con divertimento. Parafrasando il titolo del bel libro di Angela Vettese, quale posto migliore della Galleria Nazionale d’Arte Moderna per sperimentare in quanti modi diversi si può fare e raccontare l’arte? Nel giorno di ingresso gratuito al museo una visita guidata speciale, a misura di bambino, ma che può togliere qualche dubbio anche agli adulti.

INFO PRATICHE

Età consigliata per i bambini 5-11 anni.

Max 20 posti disponibili tra adulti e bambini: prenotazione obbligatoria con versamento anticipato della quota ad artsharing.roma@gmail.com oppure WhatsApp 338-9409180 indicando con esattezza il numero di persone distinguendo tra bambini e adulti.

Giornata a ingresso gratuito al museo, non ci sono biglietti.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto di riferimento.

Per ogni bambino un adulto potrà partecipare versando solo il noleggio radioguida.

Per agevolare le operazioni all’ingresso si raccomanda di evitare zaini e borse voluminose.