ShowRum: Italian Rum Festival 2023 a Roma

Roma torna ad ospitare il più grande parterre di produttori di rum e cachaça nazionali e internazionali con l’arrivo della nona edizione di “ShowRum - Italian Rum Festival”, manifestazione nazionale in programma domenica 1 ottobre e lunedì 2 ottobre 2023 presso il Centro Congressi dell'A.Roma Lifestyle Hotel in via Giorgio Zoega 59. L’evento promette di offrire a intenditori, appassionati e addetti ai lavori di scoprire le mille sfaccettature dei distillati di canna da zucchero.

Il festival è diretto dal fondatore della rassegna Leonardo Pinto, uno dei maggiori esperti di rum in Europa e operante in Italia e all’estero come consulente e trainer per il mercato del Rum e dei distillati a tutti i livelli (brand building, import/export, consulenze di marketing, consulenze per imbottigliatori e brokers, start up). Pinto, conosciuto come "The Rum Searcher", ha aperto nel 2004 il suo blog Isla de Rum (www.isladerum.com) che in pochi anni è diventato un punto di riferimento del settore trasformando Isla de Rum in una vera e propria azienda.

La due giorni di festival presenta, come tutte le edizioni, un numero elevato di brand ed etichette in degustazione. Sono previste masterclass gratuite. Sarà allestita un’area miscelazione interna capitanata da Paolo Sanna. Come ogni anno durante il Festival avrà luogo la premiazione della STC - ShowRUM Tasting Competition, sfida che si svolge tutti gli anni in occasione di ShowRum. La competizione è la prima al mondo in cui i prodotti vengono divisi per tipologia di alambicco, per invecchiamento e per tipologia di materia prima.

Numerosi e diversi i partners e gli sponsor che affiancano “ShowRum - Italian Rum Festival” in questa nona edizione: Futuroma (web agency), Studio Troiani (Architettura&Ingegneria), Calicanto Lab- Laboratorio di Idee, Acqua Orsini, e Ice Like, azienda produttrice di ghiaccio alimentare.