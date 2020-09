Short Theatre 2020, XV edizione del Festival dedicato ai linguaggi contemporanei

Tempo, spazio, presenza, relazione, trasmissione e trasformazione sono le parole chiave di Short Theatre 2020, il Festival dedicato ai linguaggi contemporanei che torna in vari teatri e siti culturali della Capitale dal 4 al 13 settembre.

Il programma vede la supervisione artistica di coloro che lo hanno diretto in questi ultimi anni: Fabrizio Arcuri, che insieme ad Accademia degli Artefatti, lo ha ideato e diretto dalla prima edizione nel 2006; e Francesca Corona, poi subentrata nel coordinamento e nella direzione. Ma è già in atto un percorso che nei prossimi mesi proseguirà con l’individuazione di una nuova direzione artistica che possa rilanciare le direzioni intraprese fin qui.

La XV edizione, un traguardo importante che arriva in uno dei momenti più critici della Storia recente, un’edizione speciale, di trasformazione: il consueto impianto del festival è mantenuto ma ripensato in una dimensione più intima e unplugged, in continuità con il lavoro di reinvenzione dei formati e di relazione con lo spazio e con il territorio, da sempre centrale nel progetto di Short Theatre.

Spettacoli nello spazio pubblico, performance e installazioni, live musicali, incontri e workshop sviluppano le tematiche che caratterizzano l’identità del festival: la decolonizzazione delle arti, la rappresentazione di storie in grado di ridefinire lo sguardo sull’altro. Una disseminazione nello spazio ma anche nel tempo, non soltanto perché il numero di repliche garantisce un’ampia (ma sicura) accessibilità; ma anche, e soprattutto, perché il programma si articola anche attraverso formati digitali e editoriali, in una serie di riverberi fra gli appuntamenti dal vivo, la traccia che ha lasciato il festival in questi 15 anni e la delineazione di nuove direzioni del futuro.

“Rendere l’aria più amica, riavvicinare il dentro e il fuori, includere l’altro nel proprio sguardo costruendo uno spazio pubblico in cui la distanza possa diventare qualcosa di non violento, accogliente, disseminarsi in modo più invisibile e sostenibile nella città, sperimentando una potenzialità, fosse anche temporanea, che prima non concepivamo”.

Anche per l'edizione 2020, infine, prosegue l’importante percorso di risignificazione in senso decoloniale dello spazio urbano, avviato in occasione della scorsa edizione intorno a WeGil. Infine, sempre nell’ottica di riscrittura dei meccanismi di mobilità e ospitalità nelle arti performative, Short Theatre 2020 è il momento in cui sperimentare una forma di coabitazione con un secondo festival, il portoghese Materiais Diversos, nell’ambito dell’attività del Displacement of Festivals prevista dal progetto europeo More Than This.

Lo Short Theatre 2020 si terrà presso WeGil, La Pelanda, Teatro Argentina e Teatro India. Tutte le informazioni sul sito www.shorttheatre.org.

Foto dalla pagina Facebook @shorttheatre