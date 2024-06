"Shore", evento a Explora per scoprire il mare e la sua tutela

Appuntamento domenica 9 giugno con Shore: scopriamo il mare e la sua tutela, l’evento per sensibilizzare le nuove generazioni sull’ambiente marino, proposto nell’area verde del museo Explora.

L'evento è reso possibile dal più ampio progetto "Shore", finanziato dall’Unione Europea e proposto in occasione della Giornata mondiale degli oceani, ricorrenza istituita per sottolineare l’importanza dell'acqua e sostenere la gestione sostenibile delle risorse.

Le attività

Tante le attività a fruizione libera e a ciclo continuo per bambine e bambini dai 3 anni, con orario dalle ore 10:30 alle 15.00 e dalle 15.30 alle 18:00. ILe attività sono proposte in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio e dalla Fondazione Marevivo.

A cura di Explora le attività Piccoli gesti per proteggere i nostri oceani per imparare, con l’aiuto di piccoli robot, a salvaguardare la natura che ci circonda e Gocce di Mare, per giocare a creare uno sfondo marino utilizzando le spin-bike.

A cura dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio, l’attività Un tuffo nel mare, per scoprire come monitorare il nostro mare con tecniche di microbiologia e microscopia per vedere anche “l’invisibile” e fare il bagno... in sicurezza. Condotto dal personale dell’ARPA, l’attività ha come obiettivo il mostrare il ruolo istituzionale dell’Agenzia nelle attività di monitoraggio del mare e delle acque balneabili.

A cura di Marevivo Il mare a terra. Attività per scoprire la spiaggia, il mare e i suoi abitanti.

Il laboratorio è suddiviso in due parti: La spiaggia racconta, che aiuta a riconoscere i più comuni reperti naturali che si trovano sulle nostre spiagge e Muto come un pesce? Ascolta, riconosci e imita. Attività per immergersi nei suoni del mare e per conoscere i “cantanti del mare”. Introduzione ai cetacei e ad altri mammiferi marini che utilizzano la voce per le loro comunicazioni. In particolare verranno presentate le principali caratteristiche di capodogli, delfini e balene, ascoltati i loro canti e, attraverso dei giochi, si proverà ad imitarli, riconoscerli e comprenderli.