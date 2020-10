Shinrin-Yoku, bagno nella foresta al Bosco di Paliano

Shinrin-Yoku, bagno nella foresta non aver paura della (tua) natura. Questo il nome dell'evento speciale in programma al Bosco di Paliano domenica 4 ottobre.

Di seguito il programma della giornata:

Ore 11,30 Conversazione itinerante nel Bosco di Paliano, con Isabella Pratesi (WWF), Giulio De Rita (CENSIS), e Elio Lo Cascio (SAVE THE CHILDREN), sul tema: LASCIA CHE LA NATURA TI PARLI

Intervento di Dora Stiefelmeier “RAM radioartemobile” su arte e paesaggio, e presentazione installazione sonora BIRDS/UCCELLI

Ore 13,00 Un piatto caldo, vino rosso e biscotti

Ore 15,00 Meditazione guidata con Roberta Galli

Ore 14 – 18 Sperimentazione guidata del percorso sensoriale

Niente in questo mondo ci è indifferente. Dall’Enciclica Papa Francesco Laudato si’

In caso di maltempo, il Bosco di Paliano consiglia di portare l'ombrello ma di non perdere l'appuntamento. Per la meditazione si consiglia di portare una stuoia. Per informazioni e prenotazioni chiama il 370 1533848.