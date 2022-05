Shiatsu e arti marziali nel "Bosco"

Orario non disponibile

Quando Dal 14/05/2022 al 15/05/2022 Orario non disponibile

Oltre alle tante attività per grandi e bambini sempre attive all’interno del Bosco di Paliano, sabato 14 e domenica 15 maggio si terrà l'incontro di "Avvicinamento alla Falconeria" in programma, in entrambe le giornate, alle ore 16,30.

Altre due interessanti iniziative che avranno luogo, invece, domenica:

Shiatsu al Bosco

Una giornata per scoprire questo metodo di trattamento di origine Giapponese che consiste in una digito pressione perpendicolare e profonda esercitata sui meridiani energetici che sono dei canali preferenziali di scorrimento dell’energia, con lo scopo di riattivare le risorse vitali innate con conseguente miglioramento dell’omeostasi (equilibrio mente/corpo).

Gli effetti, si evidenziano nella distensione ed elasticità muscolare, attenua gli stati tensivi localizzati, migliora la qualità del sonno e l’umore, rafforza il sistema immunitario, abbassa il livello dello stress e dona un piacevole senso di benessere generalizzato.

La Scuola di Formazione Washi accompagnerà chiunque voglia provare alcuni trattamenti o soltanto soddisfare la propria curiosità domandando e guardando i professionisti all’opera.

Per info e prenotazione trattamenti 3337526792

Lezione introduttiva di Taijiquan

Il Taijiquan è un’antica arte marziale cinese conosciuta per i suoi movimenti tipicamente lenti e armoniosi. Praticata maggiormente per i suoi effetti sulla qualità della vita, ad oggi, risulta un valido strumento per affrontare la quotidianità con una consapevolezza diversa.

La lezione avrà una durata di 75 minuti e si andranno a praticare i fondamentali di questa disciplina. Solo su prenotazione al numero 327.4098497

Ore 11,00 lezione per adulti – Costo a persona 15,00 euro (escluso biglietto di entrata al Bosco)

Ore 15,00 lezione adulto+bambino – Costo adulto 10,00 euro / bambino 5,00 euro (escluso biglietto di entrata al Bosco)

Istruttore Alessio Crolla