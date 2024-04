Da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2024, l’OFF/OFF Theatre accoglie “Shakespeare in Love (with Marlowe)”, spettacolo sulla vita segreta del drammaturgo e poeta inglese, con protagonisti in scena Ennio Coltorti e Jesus Emiliano Coltorti, per la regia di E. Coltorti. Il rapporto di Shakespeare col potere e con Kit Marlow, in una pièce che rievoca le connessioni tra i due geni del teatro elisabettiano, prodotta da T.T.R. con i costumi di Rita Forzano e la fotografia di Tommaso Le Pera.

Marlowe col suo “Faust”, insegna: far patti col potere costa l’anima. E poi la vita. Infatti un pugnale, piantato nell’occhio destro dell’osservatore e dell’artista (nonché agente segreto) più acuto del suo tempo, lo fermò. Un episodio misterioso. Chi, uccise Marlowe? Chi, diede l’ordine? Chi, voleva che quel meraviglioso, scandaloso (e scomodo) poeta sparisse per sempre? E il geniale Shakespeare fu spia? E che ruolo ebbe in questa oscura vicenda un altro misterioso personaggio a loro vicino: La Dama Bruna? Un giallo mozzafiato.

I due geni del teatro elisabettiano protagonisti insieme in scena. Due poeti, due stili di vita, due destini opposti rivissuti in un confronto-incontro scenico tra padre e figlio d’arte, due generazioni di teatranti, due sensibilità impegnate faccia a faccia con l’ombra di Elisabetta I che tutto vede e tutto trama, in una magistrale e raggelante interpretazione en travesti di Ennio Coltorti.