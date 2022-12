Shake, Capodanno 2023: tre location, un unico grande party

Per la notte più lunga dell’anno, quella di San Silvestro, Room 26 presenta Shake, il Capodanno che mescola il divertimento in tre differenti location dedicate ad un unico grande party, a cui il pubblico avrà accesso con un solo ticket d’ingresso per vivere una notte di eccellenze, con service rinomati ed una tecnologia senza precedenti. Un nuovo modo per divertirsi e trascorrere l’ultima notte dell’anno nel segno di una festa che accomuna tre tra le più prestigiose console di Roma: Spazio Novecento, Room 26 e Plus Room, pronte ad accogliere gli amanti della nightlife con tre diverse atmosfere in cui vivranno tre format dal respiro nazionale.

A Spazio Novecento si fa largo Vida Loca, non un semplice party bensì una realtà collettiva dal gusto ibizenco, che ogni notte esplode nella Isla e che arriverà a Roma in tutto il suo splendore. Il party è caratterizzato dalla presenza di una vera e propria crew di artisti e ballerini, djs e performer, uniti in una cornice coreografica che distingue l’evento nella sua realizzazione. Insieme, tutti questi elementi danno vita ad uno show sensazionale, che catturerà l’attenzione e lo stupore di tutti. Vida Loca ha fatto tappa in tutti i maggiori locali d’Italia, da Gallipoli a Formentera, dalla Sicilia alla Costa Smeralda, dove ogni volta prende vita un grande spettacolo di musica e live performance.

Al Room 26 l’ultima notte del 2022 vede protagonista il party Samsara on Tour, un evento nato con lo scopo di raggiungere il pubblico con il tipico stile salentino, che ogni estate riempie le spiagge pugliesi colme di beach lovers. Una notte d’inverno in cui respirare il vento caldo del Samsara Beach, il cui party gira ormai l’Italia e l’Europa collezionando un successo dopo l’altro.

Il Plus Room invece, ospita l’evento Urban Box, un party di recente creazione, che punta a far breccia nel cuore dei giovanissimi. Una “scatola” circondata di ledwall dove i clienti possono immergersi a 360º, ascoltando i loro pezzi preferiti selezionati nelle top list dei migliori servizi musicali di streaming.

Modalità d'ingresso

Ingresso Standard: 50€ a persona con brindisi + drink

Ingresso Premium: 60€ a persona con brindisi + 2 drink

Brindisi SOLO per chi arriva prima della Mezzanotte

PRIVE’ - SPAZIO NOVECENTO:

Consolle Prima fila: 150€ pax (Min.10 Max 12 persone)

Consolle Seconda fila: 100€ pax (Min.10 Max 12 persone)

Prive A e B Prima fila: 100€ pax (Min.10 Max 12 persone)

PRIVE’ - ROOM26:

Consolle: 120€ pax (Min.10 Max 15 persone)

Privè L: 100€ pax (Min.10 Max 15 persone)

Privè L Seconda fila: 80€ pax (Min.10 Max 15 persone)

PRIVE’ - PLUS ROOM:

Consolle: 100€ pax (Min.10 Max 15 persone)

Consolle Seconda fila: 80€ pax (Min.10 Max 15 persone)