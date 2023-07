Sgarbatellum, Incontri di cinema all'Arena Garbatella alla presenza di attori e registi

28-30 luglio 2023, queste le date della settima edizione della rassegna SGARBATELLUM presso l’Arena Cinematografica Garbatella.



SGARBATELLUM - conversazioni irriverenti tra addetti ai lavori - è una manifestazione ideata dal regista Alessandro Piva e in questa stagione prevede tre proiezioni speciali, che si terranno come sempre tra gli alberi del parco di Piazza Brin.



La manifestazione inizia venerdì 28 luglio con “Il Pataffio” del regista Francesco Lagi: una commedia storica piena di vita, interpretata da un cast d’eccezione. Ospiti della serata i produttori del film Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, con la possibile presenza a sorpresa di uno o più interpreti.



Sabato 29 luglio sarà proiettato il film “Piano Piano”. Magistralmente interpretato nella Napoli del 1986-87, il film racconta la città che spera in un definitivo riscatto nell’anno del suo primo scudetto. Sarà presente Antonio De Matteo (“Lino” della celebre serie “Mare Fuori”), che interpreta il personaggio chiave del “Mariuolo”. Presenteranno il film anche il regista Nicola Prosatore e Antonia Truppo, attrice e coautrice di questa storia parzialmente autobiografica.



A concludere la manifestazione domenica 30 luglio sarà Mario Martone con il suo documentario “Laggiù qualcuno mi ama”: commovente racconto della vita di Massimo Troisi, scritto dal regista con Anna Pavignano, compagna di vita e di lavoro dell’indimenticabile artista napoletano.



Giunto alla sua settima edizione, SGARBATELLUM rientra ormai a pieno titolo tra gli appuntamenti fissi all’interno della programmazione cinematografica delle arene estive della capitale.



Come afferma il direttore artistico Alessandro Piva “Gli incontri con chi ha fatto della sua passione per il cinema il proprio lavoro quotidiano diventano, in un luogo evocativo e amato come l’arena Garbatella, non solo l’occasione di apprendere il linguaggio degli addetti ai lavori, ma anche un mezzo per riappropriarsi del 'fattore umano' del cinema, della sua socialità. Le giornate di Sgarbatellum che si tengono dal 28 al 30 luglio presso l’Arena Garbatella sono organizzate dalla Seminal Film.



Il progetto dell’arena Garbatella, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE









Inizio incontri ore 21.00

Inizio proiezioni ore 21.30



L’Arena Garbatella si trova nel Parco Maurizio Arena, con accesso da Piazza Benedetto Brin. L’Arena Garbatella aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura “Cinema Revolution”: biglietto unico d’ingresso a € 3,50.



La prenotazione del biglietto online dà la certezza del posto.



